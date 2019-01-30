AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Doğru

AK Parti Sakarya
İl Başkanı Yunus Tever, Ankara
'da yarın düzenlenecek "Aday Tanıtım Toplantısı"na Sakarya'dan yoğun bir katılım sağlayacaklarını bildirdi.
Tever, yaptığı açıklamada, toplantı öncesinde AK Parti Sakarya İl Başkanlığında yapılan koordinasyon görüşmesinde son değerlendirmelerin ele alındığını belirtti.
Sakarya teşkilatları olarak 20 otobüslük bir katılım ile Ankara Spor Salonu'nda yer alacaklarını aktaran Tever, "Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere tüm Sakarya halkının Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığını biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda büyük bir imtina gözeterek sürdürüyoruz. Yarın bizler için çok heyecanlı ve mutluluk duyacağımız bir gün olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başta Sakarya'mız olmak üzere illerimizin belediye başkan adayları
sahnede tüm Türkiye
'ye tanıtılacak. Partimizin üst organlarının yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığı 11 maddelik yerel seçim manifestomuz, beyannamemiz liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından okunarak, 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki vizyonumuz belirlenecek." ifadelerini kullandı.
Manifestonun ardından AK Parti olarak 1 Şubat itibarıyla çalışmalara hız kazandıracaklarını ve bütün mecralarda sahaya ineceklerini kaydeden Tever, "AK Parti olarak, daha önce yaklaşık 40 gün süren seçim kampanya sürecimizi bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kampanyayı 60 gün boyunca sürdüreceğiz. Kampanyanın tüm süreç çalışmalarını Genel Merkez
Seçim Koordinasyon Merkezinden gelecek talimatlar ışığında sahada uygulayacağız. Ben şimdiden aday tanıtım toplantımızın ve seçim manifestomuzun şehrimize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yarınki aday tanıtım toplantımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.