AK Parti Adayı Acar Kızılcahamam Belediye Başkanı Oldu
1 saat önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Süleyman Acar belediye başkanı oldu.
Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
'nin adayı Süleyman Acar
belediye başkanı oldu.
Kızılcahamam'da AK Parti'nin başkan adayı Süleyman Acar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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