Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Ahmet Dölekli'ye Coşkulu Karşılama

AK Parti Adayı Ahmet Dölekli'ye Coşkulu Karşılama

1 saat önce

AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli, Partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Adayı Ahmet Dölekli'ye Coşkulu Karşılama, System.String[]
AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli, Partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Buz Hokey Salonunda düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Pasinler Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ahmet Dölekli Pasinler'de partililer ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Partililer tarafından 'en büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla parti binası önünde coşkuyla karşılanan Ahmet Dölekli, parti binasına girdi. Parti'de hayırlı olsun ve tebrikleri kabul eden Ahmet Dölekli, "Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Cumhur İttifakı adayı olarak bendeniz görevlendirildi. Bende Pasinler'in bir evladıyım. Sizlere hizmet etmek için bu yola çıktım. İnsanın doğup, büyüdüğü memlekete hizmet etmeye talip olması kadar doğal bir şey yoktur. 31 Mart akşamı yine inşallah Pasinler'de Ak Partimiz birinci parti gelecektir.

Aday olmamıza emeği geçen bütün büyüklerime teşekkür ederim. Onların bize olan güvenlerini boşa çıkartmayacağız. 31 Mart'a kadar Durmak Yok Yola Devam diyerek çok çalışacağız ve zaferi yaşan parti her zaman olduğu gibi Ak Parti olacaktır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Bir olacağız diri olacağız hep birlikte Hasankale olacağız. Bugün itibariyle ilçeye geldik ve seçim startımızı verdik. Aday adayı arkadaşlarıma ve bugün beni karşılayan bütün partililerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Pasinler, Ahmet Dölekli, Ak Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi CHP, Kadıköy Belediye Başkan Adayı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu

Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:02:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Ahmet Dölekli'ye Coşkulu Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]