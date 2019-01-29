AK Parti Adayı Ahmet Dölekli'ye Coşkulu Karşılama

AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli, Partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli, Partililer tarafından coşkuyla karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Buz Hokey Salonunda düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Pasinler Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ahmet Dölekli Pasinler'de partililer ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.



Partililer tarafından 'en büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla parti binası önünde coşkuyla karşılanan Ahmet Dölekli, parti binasına girdi. Parti'de hayırlı olsun ve tebrikleri kabul eden Ahmet Dölekli, "Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Cumhur İttifakı adayı olarak bendeniz görevlendirildi. Bende Pasinler'in bir evladıyım. Sizlere hizmet etmek için bu yola çıktım. İnsanın doğup, büyüdüğü memlekete hizmet etmeye talip olması kadar doğal bir şey yoktur. 31 Mart akşamı yine inşallah Pasinler'de Ak Partimiz birinci parti gelecektir.



Aday olmamıza emeği geçen bütün büyüklerime teşekkür ederim. Onların bize olan güvenlerini boşa çıkartmayacağız. 31 Mart'a kadar Durmak Yok Yola Devam diyerek çok çalışacağız ve zaferi yaşan parti her zaman olduğu gibi Ak Parti olacaktır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Bir olacağız diri olacağız hep birlikte Hasankale olacağız. Bugün itibariyle ilçeye geldik ve seçim startımızı verdik. Aday adayı arkadaşlarıma ve bugün beni karşılayan bütün partililerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

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