Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Hıdır: "Demokrasinin En Güzel Günleri Seçim Dönemleridir"

AK Parti Adayı Hıdır: "Demokrasinin En Güzel Günleri Seçim Dönemleridir"

14 dakika önce

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır Marmaris'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Adayı Hıdır:
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır Marmaris'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demokrasinin en güzel dönemlerinin seçim dönemleri olduğunu belirten Hıdır, "Diğer adaylarımızın çıkması da çok normaldir. İnşallah güzel bir rekabet olur." dedi.

Siteler Mahallesi'nde bulunan Club Turban Yazıcı Otel'de gerçekleşen etkinliğe AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Çalışmalarını Muğla genelinde sürdürdüklerini söyleyen Mehmet Nil Hıdır; "Bizim AK Parti belediyecilik anlayışımız millete hizmetin esas olmasıdır. Demokrasinin en güzel günleri seçim dönemleridir. Ortaya çıkan bizimle birlikte bütün adaylar bu şölenin birer aktörüdür. Böyle bir günde çok kısır bir aday kadrosuyla çıkmak vatandaşlarımızın değerlendirmesi kısıtlamak olur. Biz gayretlerimizi göstereceğiz. Yatırımlarımızı anlatacağız, Muğla'mızın geleceğine dair insanlarımıza mesajlar vereceğiz. Diğer adaylarımızın çıkması da çok normaldir. İnşallah güzel bir rekabet olur. " dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Politika
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