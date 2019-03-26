AK Parti Adayı Kaya'dan Bakan Soylu'ya Destek Teşekkürü

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, 31 Martta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi kendisi ve teşkilatına destek vermek üzere Safranbolu'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, 31 Martta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi kendisi ve teşkilatına destek vermek üzere Safranbolu'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.



Safranbolu'da böylesi önemli bir şahsiyeti ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Kaya, "Adaylık sürecimizin ilk gününden itibaren söylediğimiz gibi ayağı yere basan, gerek madden gerekse manevi olarak devletimizin desteğini alabilecek projelerimizi, şahsımı ve tim ekibimizi Safranbolu benimsemiş. Bu günde görüldü ki, vatandaşlarımız 1 Nisan 2019 Pazartesi sabahından itibaren hızlı bir şekilde kolları sıvamamız gerektiğini sinyalini bizlere vermiştir" diye konuştu.



Kaya, "İçişleri Bakanımıza yoğun çalışma temposundan ilçemize vakit ayıran ve milyonların önünde Safranbolu'nun hizmetindeyim deme nezaketini gösterdiği, binlerce Safranbolulu hemşerilerimizin sıcak havaya rağmen meydanı doldurmasından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Safranbolu 31 Marta hazır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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