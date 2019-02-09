AK Parti Adayı Kılca Stk Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek STK temsilcileriyle görüştü.

AK Parti Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek STK temsilcileriyle görüştü.



Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının niteliği ve birliği konusunda verilen çabaların Türkiye'ye örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Kılca, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının toplumun her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ve seçilmeleri halinde bu potansiyelden faydalanacaklarını dile getirdi.



Kılca'ya ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.

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