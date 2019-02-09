Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Kılca Stk Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Adayı Kılca Stk Temsilcileriyle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek STK temsilcileriyle görüştü.

AK Parti Adayı Kılca Stk Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
AK Parti Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek STK temsilcileriyle görüştü.

Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının niteliği ve birliği konusunda verilen çabaların Türkiye'ye örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Kılca, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının toplumun her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ve seçilmeleri halinde bu potansiyelden faydalanacaklarını dile getirdi.

Kılca'ya ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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