Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Süleyman Kılınç: "Esnafımızın Ülkemize Ekonomik Katkısı Büyük"

AK Parti Adayı Süleyman Kılınç: "Esnafımızın Ülkemize Ekonomik Katkısı Büyük"

33 dakika önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, çeşitli esnaf temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Adayı Süleyman Kılınç:
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, çeşitli esnaf temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti yöneticileriyle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Süleyman Kılınç ve beraberindeki partililer Yaş Sebze Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu, Demir ve Çimentocular Sitesi Başkanı İlyas Ekinci, Oto Galericiler Sitesi Başkanı Yasin Çetin, Buğday ve Bakliyatçılar Sitesi esnafı ve şehirlerarası otobüs firmasını ziyarete etti.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, esnafların kentin ve ülkemizin ekonomisine sağladıkları katkının büyük olduğunu vurguladı.

Kılınç, esnafın güler yüzü ve yakın ilgilerine teşekkür ederek, bol kazançlar diledi.

Kılınç, "Rabbim esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin. Göreve gelene kadar değil, Allah nasip eder seçimi kazanırsak göreve geldikten sonra da hep milletimizle buluşacağız. Girmediğimiz tek bir gönül kalmayacak. Bizim işimiz gönül işidir. Memleket sevdasıyla işimizi gönülden yaparak, gönüller kazanmaya çalışıyoruz. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

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