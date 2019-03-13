Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Uysal, Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

AK Parti Adayı Uysal, Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

1 saat önce

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Fırat Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Adayı Uysal, Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor, System.String[]
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Fırat Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Fevzi Fırat Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Uysal 31 Mart'tan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını ve vatandaşların daha ileri seviye de hizmet alacaklarını belirtti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde halkın teveccühü ile karşılaşan Uysal, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek "Karabük'te buranın noksanlarını, problemlerini, yapısını bizden daha iyi bilecek kimse yoktur, bizler icraatlarımızla, hizmetlerimizle yatırımlarımızla dağa taşa mühür vurmuş bir partinin temsilcileriyiz, hizmetleriniz ve talepleriniz başımızın üzerindedir. Her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Dün nasıl yanınızda olduysak, bugün de yarında hep sizin yanınızda olacağız" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:04 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Karabük, AK Parti, Uysal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti

AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Uysal, Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]