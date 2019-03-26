Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayı Zeybekci: 30 İlçenin Yarısının Bile Yakınından Geçemeyecekler (2) (Tekrar)

AK Parti Adayı Zeybekci: 30 İlçenin Yarısının Bile Yakınından Geçemeyecekler (2) (Tekrar)

1 saat önce

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMASeferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

AK Parti Adayı Zeybekci: 30 İlçenin Yarısının Bile Yakınından Geçemeyecekler (2) (Tekrar), System.String[]
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır. Seferihisar ilçe hudutları içerisinde trafik kazası sonucu ölen canların 5199 Sayılı Kanun gereği toplama, kısırlaştırma ve defin işleri belediyemiz tarafımızdan yapılmaktadır. Ölen canlar, soğuk hava dolabında bekletilip belediyemizin gömü alanına gömülmektedir."

İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:18 Kaynak: DHA

İzmir, Seferihisar, Güncel
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