AK Parti Adayı Zeybekci: 30 İlçenin Yarısının Bile Yakınından Geçemeyecekler (2) (Tekrar)
1 saat önce
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMASeferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Seferihisar
Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır. Seferihisar ilçe hudutları içerisinde trafik kazası sonucu ölen canların 5199 Sayılı Kanun gereği toplama, kısırlaştırma ve defin işleri belediyemiz tarafımızdan yapılmaktadır. Ölen canlar, soğuk hava dolabında bekletilip belediyemizin gömü alanına gömülmektedir."
İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
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