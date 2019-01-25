Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayına Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kamerada

AK Parti Adayına Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kamerada

1 saat önce

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yaşanan panik anı kameraya yansıdı.

AK Parti Adayına Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kamerada, System.String[]
AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yaşanan panik anı kameraya yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı ve eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni seçim çalışmaları kapsamında partisinin Seyhan ilçe teşkilatınca düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. İddiaya göre, M.A isimli bir şahıs yanına geldiği Fikret Yeni'yi sol bacağından bıçakladı. M.A, hızla olay yerinden kaçarken o anlara ait cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Saldırı sonrası yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı partililerin kaçan saldırganın ardından tabakları fırlattığı görüldü.

Fikret Yeni'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ederken kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Adana, belediye başkan adayı, Seyhan, 3. Sayfa
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