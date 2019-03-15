AK Parti Adayından Kartal İçin 44 Proje

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı.



"Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var" diye konuşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında "Kartal'ın hak ettiği hizmetler; dört dörtlük Kartal için 44 proje" diye ifade ettiği 44 projeyi anlattı. Taşyürek, konuşmasında Kartal'ın değişime hazır olduğunu vurguladı.



KARTAL DEĞİŞİME HAZIR



Kartal'ın değişimi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Taşyürek, "Kartal değişime hazır. Bugün baharın başlangıcı. Kartal'da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, inşallah 1 Nisan'da gelecek. Kartal'ın ufukları, hizmet baharına gebe. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah 'Geleceğin güzel Kartal'ı' hayalimizi birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.



KARTAL İÇİN 44 PROJE



AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'in Kartallı vatandaşlara sunduğu 44 proje ise şöyle:



1-Kartal Havaray



2-Millet Bahçesi ve Doğa Tarih Müzesi



3-Kartal Kent Meydanı



4-Engelli Çocuklar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi



5-Kartal Stadyumu



6-Kartal Yuvası Sosyal Tesisi



7-Nostaljik Nizam Plajı ve Tema Park



8-Kartal Merkez



9-İstanbul Balkonu Seyir Terası



10-Kartal Macera Vadisi



11-Kartal Millet Bahçesi



12-Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi



13-Çavuşoğlu Kültür Merkezi



14-Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi



15-Esentepe Kültür Merkezi



16-Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi



17-Çınaraltı Lale Meydanı, Lale Merkezi ve Araştırma Merkezi



18-Kartal Sivil Toplum Merkezi



19-Çok Katlı Spor Kompleksi



20-Yakacık Spor Tesisi



21-Orhantepe Spor Tesisi



22-Soğanlık Sağlıklı Yaşam Kompleksi



23-Özel Çocuklar Kafe



24-Genç Yaşam Merkezleri



25-Kartal Ligi ve Semt Kulüpleri



26-Girişimcilik, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Merkezi



27-Kartal Genç Kart



28-Gönülden Gönüle Yardım Merkezi



29-Refakatçi Misafir Evi



30-Semt Pazarları



31-Balıkçı Barınağı Yenileme ve İşlevlendirme



32-Aqua Park ve Olimpik Yüzme Havuzu



33-Binbir Çiçek Hobi Bahçeleri



34-Tarihi Çeşme Restorasyonları



35-Trafik Pisti ve Parkı



36-Mobil Klinik ve Otel



37-Kuzey Kartal İmar Yolu Ön Projesi



38-Yöresl El Emeği Göz Nuru Projesi



39-Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi



40-Yaşlılar İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi



41-Oyun Sokakları



42-Kartal E-Spor



43-Kartal'ı Birlikte Yönetiyoruz



44-İmar ve Tapu Problemleri Çözüm Masası



KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAY LİSTESİ BELİRLENDİ



AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında zaferle ayrılacağı takdirde vaat ettiği projeleri aktardıktan sonra Kartal Belediye Meclis Üye Adaylarını tanıttı. Programda 37 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi açıklandı.



Program sonrasında protokol katılımcılar, adaylar ve vatandaşlar arasında hatıra fotoğrafları çekildi. - İstanbul

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