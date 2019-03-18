AK Parti Adayından Kartal İçin 44 Proje

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var" dedi.



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Aday ve Proje Tanıtım Toplantısında "Kartal hizmet alacak. Hak ettiği gibi güzel olacak" açıklamasından sonra "Kartal'ın Hak Ettiği Hizmetler; Dört Dörtlük Kartal İçin 44 Proje" şeklinde ifade ettiği 44 projeyi anlattı.



"Kartal için büyük hayallerimiz var"



"Kartal için büyük hayallerimiz var" diyen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Çok değerli kardeşlerim, Kartallı hemşerilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Projeler ve Tanıtım Toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Varlığınızla onur verdiniz. Güç verdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Bahar'ın başlangıcı. Kartal'da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, İnşallah 1 Nisan'da gelecek. Kartal'ın ufukları hizmet baharına gebe. Bugün; Kartalın her biri birbirinden değerli 20 mahallesini kucaklayacak projelerimizi açıklayacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah mahcup etmesin,"Geleceğin güzel Kartal'ı" hayalimizi... Birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" diye konuştu.



Kartal için 44 proje



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek'in Kartallı vatandaşlara sunduğu 44 proje şöyle;



"Kartal Havaray, Millet Bahçesi ve Doğa Tarih Müzesi,Kartal Kent Meydanı



Engelli Çocuklar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, Kartal Stadyumu, Kartal Yuvası Sosyal Tesisi, Nostaljik Nizam Plajı ve Tema Park, Kartal Merkez, İstanbul Balkonu Seyir Terası, Kartal Macera Vadisi, Kartal Millet Bahçesi, Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi, Çavuşoğlu Kültür Merkezi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Esentepe Kültür Merkezi, Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi, Çınaraltı Lale Meydanı, Lale Merkezi ve Araştırma Merkezi, Kartal Sivil Toplum Merkezi, Çok Katlı Spor Kompleksi, Yakacık Spor Tesisi, Orhantepe Spor Tesisi, Soğanlık Sağlıklı Yaşam Kompleksi, Özel Çocuklar Kafe, Genç Yaşam Merkezleri, Kartal Ligi ve Semt Kulüpleri, Girişimcilik, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Merkezi, Kartal Genç Kart, Gönülden Gönüle Yardım Merkezi



Refakatçi Misafir Evi, Semt Pazarları, Balıkçı Barınağı Yenileme ve İşlevlendirme, Aqua Park ve Olimpik Yüzme Havuzu, Binbir Çiçek Hobi Bahçeleri, Tarihi Çeşme Restorasyonları, Trafik Pisti ve Parkı, Mobil Klinik ve Otel, Kuzey Kartal İmar Yolu Ön Projesi, Yöresl El Emeği Göz Nuru Projesi, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Yaşlılar İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi, Oyun Sokakları, Kartal E-Spor, Kartal'ı Birlikte Yönetiyoruz, İmar ve Tapu Problemleri Çözüm Masası."



Kartal Belediye Meclis Üye Aday listesi belirlendi



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında zaferle ayrılacağı takdirde vaat ettiği projeleri aktardıktan sonra Kartal Belediye Meclis Üye Adaylarını tanıttı. Program esnasında tanıtılan AK Parti Kartal Belediye Meclis Üye Aday Listesi şöyle:



"Nizamettin Altıntaş (AK Parti), Elif Bulut Gezen (AK Parti), Arzu Öğüt Şimşek (AK Parti)



Furkan Ordukaya (AK Parti), Yusuf Erkuştan (AK Parti), Mehmet Gödekdağ (MHP)



Muammer Bektaş (AK Parti), Abdullah Açık (AK Parti), Nurten Ergür (AK Parti), Haydar Göksoy (AK Parti), Abubekir Dağ (AK Parti), Mahmut Yazıcı (AK Parti), Yaşar Cevdet Kahraman (MHP)



Ömer Uluyurt (AK Parti), Emrullah Aydın (AK Parti), Ömer Boğaz (AK Parti), Mehmet Salih Kızıl (AK Parti), Harun Çakır (AK Parti), Fatih Eryılmaz (MHP), Muhammed Boyraz (AK Parti), Ömer Doru (AK Parti), Hanım Sinem Çak (AK Parti), Ahmet Önal (AK Parti), Burak Bocut (AK Parti)



Ali Öcal (AK Parti), Cengiz Eraslan (MHP), Serpil Balat (AK Parti), Çoşkun Kilim (AK Parti)



Mevlüt Ceylan (AK Parti), Dursun Ali Şahin (AK Parti), Aysen Sak (AK Parti), Ayşe Altunbaş (AK Parti), Bülent İpek (MHP), İbrahim Öztemel (AK Parti), Zeki Karaismailoğlu (AK Parti), Tuğberk Doğruyol (AK Parti), Veysi Batmaz (AK Parti)."



Program sonrasında Protokol katılımcılar, Adaylar ve vatandaşlar arasında hatıra fotoğrafları çekildi. - İSTANBUL

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