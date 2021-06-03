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AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı - Son Dakika

AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı

03.06.2021 09:40

Afyon'un Güney beldesi pazar günü seçime gidiyor. Belediye başkanlığı seçimi öncesinde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak, Belediyeler Birliği'nin hibe ettiği iş makinesiyle poz vermesi ilçede büyük tartışmaya neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, yeniden belediye statüsü kazandı. Bu kararın ardından bölge sakinleri, 6 Haziran'da belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçim öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Torun, tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) pazar günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti'nin kampanyasında önemli bir rol oynadığını öne sürdü.

AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı

İŞ MAKİNESİ, PARTİ BAYRAKLARLA DONATILMIŞ

TBB'nin, henüz seçim yapılmayan Güney beldesine iş makinesi hibe ettiğini, AK Parti adayının makinenin üzerinde poz verdiğini ve aracın parti bayrakları altında sergilendiğini söyleyen Torun, "Bir kamu idaresi siyasette taraf olamaz. Bu zihniyete yazıklar olsun" dedi.

Söz konusu iş makinesinin o hali ve belediye başkan adayının pozu, ilçede de tartışma konusu oldu.

AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı

8 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Güney Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'li Erol Karabacak'ın yanı sıra, CHP'li Faruk Özkan, Gelecek Partili Osman Aydebe, Büyük Birlik Partili Süleyman Çağlar, İYİ Partili Enes Dadlar, Yeniden Refah Partili Ayten Karakaya, Saadet Partili Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partili Sunay Akarsu yarışıyor.

AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı
AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı
AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, AK Parti, Pazar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı - Son Dakika


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