Son Dakika Haberleri: AK Parti Adayları Başvurusunu Yaptı

AK Parti Adayları Başvurusunu Yaptı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçe belediye başkan adayları, İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularını gerçekleştirdi.

AK Parti Adayları Başvurusunu Yaptı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçe belediye başkan adayları, İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularını gerçekleştirdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, tüm adaylara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konya ve tüm ilçeler adına güzel hizmetler gerçekleştireceklerini ifade eden Angı, " Türkiye'nin geleceği adına kaygı duyanların bir araya geldiği bir Cumhur İttifakı önce belediye başkan adaylarıyla ilgili birlikte hareket etme kararı aldı. Ardından meclis üyeliklerinde de işbirliği ortaya çıkmış oldu. Seçime, 31 ilçemizde tek belediye başkan adayı ve tek meclis listesiyle gidiyoruz. Bugün itibariyle müracaatlar bitmiş olacak." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da adaylıklarının Konya için hayırlı olmasını diledi.

Adaylık sürecinde görevi kendisine layık görenlere teşekkür eden Altay, "Bugünden sonra yapılması gereken şey gece gündüz demeden çalışarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak. Konya'dan en yüksek desteği almak için tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:04 Kaynak: AA

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