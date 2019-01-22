AK Parti Adaylarına Coşkulu Karşılama
1 saat önce
AK Parti'nin Şanlıurfa'dan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isimler, havaalanında coşkuyla karşılandı.
AK Parti'nin Şanlıurfa
'dan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isimler, havaalanında coşkuyla karşılandı.
Kentte, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı
gösterilen adaylar için GAP Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Çok sayıda kişi tarafından pankart, döviz ve sloganlarla karşılanan adaylar, oluşturulan konvoyla kentte geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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