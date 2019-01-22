Son Dakika Haberleri: AK Parti Adaylarına Coşkulu Karşılama

AK Parti Adaylarına Coşkulu Karşılama

1 saat önce

AK Parti'nin Şanlıurfa'dan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isimler, havaalanında coşkuyla karşılandı.

AK Parti Adaylarına Coşkulu Karşılama, System.String[]
AK Parti'nin Şanlıurfa'dan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği isimler, havaalanında coşkuyla karşılandı.

Kentte, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen adaylar için GAP Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişi tarafından pankart, döviz ve sloganlarla karşılanan adaylar, oluşturulan konvoyla kentte geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Politika
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