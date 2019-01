AK Parti Adaylarını Tanıttı

AK Parti Muş İl Başkanlığı, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 5 ilçe ve 17 belde belediye başkan adayını tanıttı.AK Parti Muş İl Başkanlığı; 5 ilçenin tamamı ve 17 beldenin 15 belediye başkanını yeni isimlerden oluştururken, Bulanık Elmakaya ve Bulanık Yoncalı belediyelerinde ise aynı isimlerle yola devam etme kararı aldı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Spor Kompleksinde düzenlenen tanıtım toplantısına; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek , Muş Belediye Başkanı Feyat Asya , AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat , AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkan adayları , kadın kolları, gençlik kolları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu söyledi. Vatandaşa hizmet sunmanın, hizmet getirmenin bir ibadet olduğu bilinciyle çalıştıklarını hatırlatan Başkan Asya, "Bizi mahcup etmeyene hamdolsun. Ortak akıl ile birlikte yönetim dedik, buna inandık, bunu hayata geçirmeye çalıştık. Seçim startını verdiğimizde, sizlere gerçekleştirebileceğimiz vaatlerde, taahhütlerde bulunduk. Bugün de sizlere verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Başımız dik, alnımız açık bir şekilde tekrar sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Bu halkın, hizmetlerin en alasına layık olduğuna inancımız tamdır. Bu kapsamda yaşanabilir bir şehir için kısa, orta ve uzun vadede yaptığımız planlamalar doğrultusunda, ihtiyaç duyulan tıbbi atık sterilizasyon merkezi, canlı hayvan pazarı, yaş sebze ve meyve hali, şehirlerarası otobüs terminali, hayvan bakımevi, katı atık aktarma istasyonu gibi birçok tesisi hizmete açarken; halkımızın refah ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda yeni düzenlemeler yaptık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için mevcut imar planımızı revize edip, yeni yerleşim alanları açarak yüksek katlara sınırlama getirdik. 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini yaptığımız çalışmalar neticesinde 400 bin metrekareye çıkardık. Yıllarca ulaşım alanında yaşanan sorunu, havuz ve kartlı sistem uygulaması ile çözüme kavuşturduk. Toplumun her kesimine hitap eden Bilgi Evlerini mahallelerimizde kurarak, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırdık" dedi.Muş'un yüz yıllık sorununu ortadan kaldırmak için 400 bin nüfusa hitap edecek şekilde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilediklerini ifade eden Asya, "Yerel yönetimler için alt yapının meşakkatli ve sıkıntılı bir iş olacağını ve bir siyasetçinin kısa vadede bulaşmaması gerektiği telkinlerine kulağımızı tıkadık. Sorunları yok saymadık. Çözüm için hep birlikte üstüne üstüne gittik. Şehri adeta bir şantiye alanına çevirdik. Birçok bölgede eş zamanlı çalışmalar başlattık. Çünkü bizler zamanla yarışıyorduk. Bu çalışmalar sürecinde doğaldır ki, sizleri ziyadesiyle rahatsız ettik. Yeri geldi toz oldu, yeri geldi çamur oldu, yeri geldi elektrik, telefon, kanalizasyon sorunu yaşadınız. Ama yılmadan, usanmadan meşakkati göze alarak, şehri yaşanabilir bir noktaya hep birlikte taşıdık taşıyacağız" ifadelerini kullandı."Belediyecilik anlayışımızda hiçbir zaman için tanınmış normlarla yetinmedik"Belediyecilik anlayışında hiçbir zaman için tanınmış normlarla yetinmediklerini kaydeden Başkan Asya, " İller Bankası 'nın bize tahsis ettiği ödeneğe ilaveten, projemizin olmadığı bakanlık bırakmadık. Bütün bakanlıklarda özel projelerle yatırım ve katkı sağladık. Proje belediyeciliği ile bütün bakanlıklardan mutlak surette katkı ve destek gördük. Aynı düşünceyle ülkemizin farklı illerine göç etmiş hemşehrilerimizin ayağına gidip, ilimize yatırım yapmaları noktasında adeta seferberlik ilan ettik. Bu konuda katkı ve desteklerini gördüğümüz ve göreceğimiz iş adamı ve yatırımcı hemşehrilerimize minnettarız. Katılımcı ve sosyal belediyecilik gereği ilimizin önde gelen iş adamları, kanaat önderleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile belirli periyotlarda bir araya geldik. Alınan kararları hayata geçirdik. Hiçbir mahalleye hiçbir semte hiçbir hemşehrimize imtiyaz tanımadık" diye konuştu.Bu icraatların tamamını 13 seçimden başarıyla çıkmış merkezi bir hükümetin mensubu olan bir belediye olarak gerçekleştirdiklerini de aktaran Asya, "İktidar partisine mensup olmanın bütün ayrıcalığı ve avantajlarını kullandık ve kullanacağız. Belediye hizmetlerimiz süresince iktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın herkesin görüşüne ve katkısına müracaat ettik ve başardık. Belediyecilik ve hizmet noktasında belediye meclisi olarak aldığımız kararların tamamına yakını oybirliğiyle alınmıştır. Bu sonuç şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımın ispatıdır. Mevcut belediye meclisi üyeleri kuşatıcılık ve temsilde adalet ilkesinin sağlanması dikkate alınarak belirlenmiştir. Önümüzde zorlu bir seçim süreci, yapılacak çok iş ve uzun bir yol var. Yapılan yatırımların, sunulan hizmetlerin devamı için her bir hemşehrimizin oyuna, desteğine ve katkısına ihtiyacımız sınırsızdır. Bizler her kesimin temsilcisi ve sözcüsü olacağız. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimlik siyaseti yapmadık. İdeolojik siyaset yapmadık. Hiç kimse bizden daha yakın olmadı bu şehrin insanına. Bizimle halkımız arasına hiç kimse bir set, bir söylem koyamadı koyamayacaktır. Evet bizler sözümüzün arkasında durduk. Farkında olarak, bilincinde olarak rahat bir şekilde, alnı açık olarak, başı dik olarak şunu söyleyebiliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek 'in selamlama konuşmasının ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri arkasında bıraktığını ifade ederek, "Ülkemiz sıkıntılı günleri ardında bırakarak çok güzel günlere adım atıyor. Bunun için hepimiz çabalıyoruz. Yolumuz bir, davamız bir" diye konuştu.İlçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtılması ile devam eden program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - MUŞ