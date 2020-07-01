AK Parti Adilcevaz ve Mutki Gençlik Kollarına atama - Son Dakika

Bitlis'te AK Parti Adilcevaz ve Mutki İlçe Gençlik Kolları Başkanlıklarını atama yapıldı.
AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, yaptığı açıklamada, Adilcevaz İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Emre Samet Okuyucu ve Mutki İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Barış Erçelik'in getirildiğini söyledi.
Okuyucu ve Erçelik'i tebrik eden Günceoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın öncülüğünde kutlu dava yolumuzda hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ederim. Görevlerinde başarılar dilerim." dedi.