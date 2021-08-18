AK Parti Adıyaman il teşkilatından AA'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Gülendam Çelik, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

Dağtekin, ziyaretteki konuşmasında, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemini vurguladı.

AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Dağtekin, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti.

Çelik ise özellikle salgın sonrası çalışmalarına hız vererek sahada daha fazla vakit geçireceklerini, vatandaşlarla sık sık bir araya geleceklerini belirtti.