AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'dan kente sağlanan desteklerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentteki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında 32 projeye 31 milyon 330 bin lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, Adıyaman için milletvekilleriyle beraber ellerinden gelen her şeyi yapıp, tüm imkanlarını kullanarak şehri ileri götürmeye çalıştıklarını belirtti.

"Adıyaman için 5 alt yapı ve 27 ekonomik yatırımlar olmak üzere 32 projeye 31 milyon 330 bin lira hibe destek verilecektir. Projelerin toplam tutarı 62 milyon 660 bin lira." ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Adıyaman fazlasını hak ediyor, bizler de Meclis'te elimizden geldiği kadar, tüm çaba ve gayreti göstereceğiz. Bugüne kadar ilimize eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda çok güzel eserler kazandırdık. Yeni yatırım ve projeler ile yeni eserler kazandırmak için bundan sonra da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimize, ilgili bürokratlarımıza ve projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."