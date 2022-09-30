AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde düzenlenen "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" programında gençlerle bir araya geldi.

Aydın, Kahta Kültür Merkezi'ndeki törende, gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gençliği umut ve gelecek olarak gördüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin herşeyden önce kendilerine güvenmesi lazım. Yıllarca imanlı ve vatanını seven gençler, bu ülkede üvey evlat muamelesi gördü. Onlar bir yere gelemezler, onlar bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olamaz dediler. Peki ne oldu? Onların gelemez dedikleri şimdi ülke yönetiyor, dünyaya insanlık dersi veriyor. Şimdi mazlumları kucaklayıp zalimlere rest çeken tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman ise İHH olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yeni Dünya Vakfı Kahta Temsilcisi Sırrı Öztürk de vakfın özellikle yardım, burs ve gençlerin sorunları konularında özel çalışmalar yaptığını aktardı

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