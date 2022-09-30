AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu

30.09.2022 09:04
AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde düzenlenen "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" programında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde düzenlenen "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" programında gençlerle bir araya geldi.

Aydın, Kahta Kültür Merkezi'ndeki törende, gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gençliği umut ve gelecek olarak gördüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin herşeyden önce kendilerine güvenmesi lazım. Yıllarca imanlı ve vatanını seven gençler, bu ülkede üvey evlat muamelesi gördü. Onlar bir yere gelemezler, onlar bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olamaz dediler. Peki ne oldu? Onların gelemez dedikleri şimdi ülke yönetiyor, dünyaya insanlık dersi veriyor. Şimdi mazlumları kucaklayıp zalimlere rest çeken tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman ise İHH olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yeni Dünya Vakfı Kahta Temsilcisi Sırrı Öztürk de vakfın özellikle yardım, burs ve gençlerin sorunları konularında özel çalışmalar yaptığını aktardı

.

YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Toprak Araban'da temaslarda bulundu AK Parti Milletvekili Toprak Araban'da temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 yıldız futbolcu sahaya çıkamayacak
12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
11:46 Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
11:40 Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!
11:43 Yunanistan'da vatandaşa soruldu, Türk halkı dost mu, düşman mı? Çıkan sonuç herkesi ters köşe yaptı
11:41 İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı
11:36 Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!
11:30 AA Finans eylül ayı enflasyon beklentisi duyurdu! TÜFE'nin yüzde 3,53 yükselmesi bekleniyor
11:26 İbiza tatilinden fotoğraflar paylaşan Yasmin Erbil'e, babasının bir kadına yaptığı skandal yorum hatırlatıldı
11:15 Bakan Çavuşoğlu'ndan, ABD'nin ambargo kararına sert tepki: Somut adımla cevap verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 12:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, Kahta'da gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement