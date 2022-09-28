Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Toprak, ilçedeki STK temsilcileriyle de bir araya geldi.

Milletvekili Toprak, Belediye Başkanı Hasan Doğru 'yu makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Milletvekili Toprak Araban'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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