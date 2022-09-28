AK Parti Milletvekili Toprak Araban'da temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.
Milletvekili Toprak, Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Toprak, ilçedeki STK temsilcileriyle de bir araya geldi.
Ziyaretler sırasında Toprak'a Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilgililer eşlik etti.
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