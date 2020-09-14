AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, 7. Olağan Kongre'de yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okunan mesajların ve yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullandı.
Kongrede mevcut başkan Safi, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.
Kongreye, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, İmran Kılınç, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
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