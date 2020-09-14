AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi güven tazeledi - Son Dakika

Kongrede mevcut başkan Safi, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.

Okunan mesajların ve yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullandı.

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