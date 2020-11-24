AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanlığına atanan Güleser Keleş Ermurat, görevini eski Başkan Hidayet Çakmış'tan devraldı.

İlçe başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve partililer katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Kadın Kolları olarak her süreçte aktif bir şekilde sahada görev almaya devam edeceklerini belirterek, "Kovid-19 salgını dolayısıyla yapılacak il kongremizi ertelemek zorunda kaldık. Pandemi sürecinin yavaşladığı bir zaman diliminde aynı heyecanla partililerimizin katılımıyla yapmayı amaçlıyoruz. Ancak sürecin durmak gibi bir lüksü yok. Durmadan çalışmalarımızı sürdürmemiz, sahayı boş bırakmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hizmet bayrağını devraldığını ifade eden Ermurat da sahada aktif olarak çalışacaklarını ve verilen görevi en iyi şekilde yapacağını aktardı.

Çakmış ise törene katılanlara teşekkür ederek, sağlık sorunları nedeniyle görevini devrettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çakmış ve Ermurat birbirlerine çiçek takdim etti.