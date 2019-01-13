AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı program tanıtıldı.

AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı program tanıtıldı.



Afyonkarahisar belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve binlerce partili katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kendisi gibi diğer ilçelerde de aday gösterilmeyen belediye başkan adayları olduğunu belirterek, "Aday gösterilen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.



AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek yaptığı konuşmada, "Aldığımız bayrağı bir üst seviyeye çıkarmak için onurluyum, gururluyum. Bugüne kadar getirmiş olduğumuz siyasi harekette hiçbir zaman zikzak yapmadan bugünlere kadar geldik. Bir hesabımız yoktu. Hesabı olanları Cenab-ı Hakk bir bir gösterdi. AK Parti'yi beraber taşıdık. Seçimlerde inşallah aldığımız bayrağı bir üst kademeye AK Parti teşkilatımızın destekleri ile bir üst kademeye çıkarmaya ant içiyoruz. 31 Mart seçimlerinde kazanmama gibi bir şüphemiz yok. İki tane daha aday var, onları da bizi de halkımız biliyor. Ona göre tercihini yapacak" diye konuştu.



"İstanbul Belediye Başkanlığı için temayülde yüzde 67 oy aldım ama olmadı"



Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Şuanda AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketi. 10 milyonu geçti üye sayısı. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızdaki insanların duası bizlerle, AK Parti'yle. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri o kadar önemli ki, gönül coğrafyamız da bu seçimlere bakıyor. Bu zamana kadar olan seçimlerin en önemlisi bu seçimler. Kapı kapı dolaşıp seçim kazanmaya var mıyız. Fazla zaman kalmadı. Canımızı dişimize takacağız. Şuanda Türkiye'de en çok belediye Afyonkarahisar'da. Dolayısıyla 59 belediye var. Diğer illerde bu kadar belediye yok. Cumhurbaşkanımız bize dedi ki, 'Afyonkarahisar'dan çok şey bekliyorum.' 1 Nisan sabahı Cumhurbaşkanımızın karşısına yüzümüz ak bir şekilde çıkacak mıyız? 1999'da rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan, 'Aday ol' dedi. Aday olduk ama olmadı. Şükür namazı kılıp devam ettik. 2004'te benim İstanbul Belediye Başkan adayı olmak gibi hayalim var dedim. Cumhurbaşkanımız dedi ki, temayülde ismin çıkarsa olur dedi. Temayülde yüzde 67 çıktı. Ama Cumhurbaşkanımız bana dedi ki, tüm Türkiye'nin su sorununu çözecek adama ihtiyacım var dedi. Dolayısıyla başka bir aday çıktı. Bende şükür namazı kılıp yola devam dedim" diye konuştu.



"Muhalefetin hesap uzmanları, 'enflasyon rakamları AK Parti döneminde artmışmış', yalan söylüyorlar"



Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, salondaki heyecanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün Afyon bir başka güzel. Bu salondaki heyecan biziz çok mutlu etti. 31 Mart'ta büyük bir demokrasi şölenini hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul'da bir destan yazdık. İstanbul susuzluktan kavruluyordu. Elimizde bidonlar su taşırdık. Ümraniye çöplüğünde 34 vatandaşımızı kaybettik patlamadan dolayı. İşte böyle bir haldeydik. CHP zihniyetiyle, yoksulluk, çaresizlik. ve bir adam çıktı, Recep Tayyip Erdoğan çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ile tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi hizmet belediyeciliği neymiş Türkiye'ye gösterdi. ve sene geldi 2001'e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları buradan yola çıktılar. Afyonkarahisar'dan partimizin temelleri atıldı. İşte AK Parti'nin kurucuları, milletin bağrından çıkıp gelen AK Parti'yi kurdu. Artık söz milletindir dedi, AK Parti'yi kurdu. Muhalefetin hesap uzmanları, 'enflasyon rakamları AK Parti döneminde artmışmış.' 2001 gelene kadar 14 yıllık enflasyon rakamı yüzde 77, bizim 16 yıllık iktidarımız döneminde yüzde 9. Yalan söylüyorlar. Yıllarca bu milleti kandırdınız. Yanlış hesaplarla milletin güzünü yok saymaya çalıştınız. Afyonkarahisar bu kadar yatırıma 31 Mart'ta ne diyeceğiz, 'evet' 59 belediyemizde AK Parti bayrağını zaferle dikeceğiz. Türkiyemizin 81 vilayetine çok güzel hizmetler yapıldı. Hain işgal girişiminin yapıldığı gece Türkiye Büyük Millet Meclisindeydim. O gece telefonumu arayan çeşitli ülkelerden bakanlar oldu. O gece bu millete dua eden kişiler vardı. O gece bombalara rağmen Meclisi terk etmedik. Kılıçdaroğlu, kahvesini yudumlayarak darbeyi keyifle izledi. Şimdi Mecliste terör uzantısı parti, yanında ana muhalefet partisi. Hep birlikte adeta bir şer ittifakı kurmuşlar. Bu kadar odak bir olmuş karşımızda ittifak kurmuşken, bize düşen davamıza sadakatle hiçbir şekilde makam ve mevki gözetmeden bir ve beraber olmaktır. Afyon'da 8 bin 840 kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. 117 bin genç kardeşim oy kullanacak. AK Parti gençlerin önünü açan, yönetimi gençlere veren parti. Gençliğine güvenmeyen muhalefetle karşı karşıyayız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek başta olmak üzere 17 ilçenin belediye başkan adayları kürsüye çıkararak tanıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

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