AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sezen'den

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya 20 bin lira ile destek olacağını belirtti.

Hükümetin, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçirdiğini söyleyen Sezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam 7 maaşını bağışladığını duyurarak başlattığı kampanyaya il başkanlığı olarak desteklediğini kaydetti.

Sezen, "Bu kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından açılan yardım hesabına il yönetim kurulu üyelerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte destek vereceğiz. Şahsım adına 20 bin lira destek veriyorum. Burada amacın, yevmiyle geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır." ifadelerini kullandı.