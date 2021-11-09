AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerinin Türkiye'nin onuru olduğunu dile getiren Uluçay, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin dünyadaki ve ahiretteki makamları hiç bir zaman tartışılamaz. Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin emrindeyiz. Onlar için bu görevleri yürütüyoruz. Bizde, Bingöl'de yaşanan olaya tepkimizi dile getiriyoruz. İnşallah, bu tür olaylar bir daha tekrarlanmaz."ifadesini kullandı.

Dernek başkanı Kumartaşlı da bayrak, vatan, namus ve mukaddesat için canlarını vermiş olan şehitlerin yakınlarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda yaşanan üzücü olayı Afyonkarahisarlı şehit yakınları ve gaziler olarak kınadıklarını aktaran Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Genel Merkezimin nezdinde Türkiye'deki bütün şubelerimizde bu olaya tepkimizi gösterdik. Gazi, şehidin şahididir. Biz gaziler olarak da şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kadın anadır, kadın ev toparlayandır. Onlara böyle bir küfrün yapılmasını biz hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Hele hele bu bir şehidin kız kardeşi ise asla kabul etmiyoruz. Biz bu konuda yüce Türk milletinin adaletinin vereceği karara güveniyoruz."

Uluçay'a Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.