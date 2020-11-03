AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay'dan 18. yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partisinin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay, mesajında, 3 Kasım 2002 tarihinin, sadece AK Parti için değil, Türkiye ve mazlum milletler için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarının aziz milletin teveccühü ile kesintisiz bir şekilde 18 yıldır sürdüğünü ve bundan sonra da süreceğini aktaran Uluçay, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 18 yıl önce siyaset yorgunu partilere dur diyerek tarihi bir tasfiyeye imza atmıştır. Ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerin ağır faturası sosyal patlama olarak sandığa yansımış ve halk tabiri caizse AK Parti öncesi siyasilere muhtıra vermiş, hatta bazılarını tarihten silmiştir. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıkan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda tarihi önemde bir değişim sürecine sokmuş ve bugün ülkemiz dünyada sözü geçen ülkeler arasına girmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti bizzat bu milletin ta kendisidir. AK Parti bu ülkede her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. AK Parti iktidarı için değil, Türk demokrasisi için bir milattır, tarihi bir başlangıçtır."