AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, toplantıda, Afyonkarahisar'da milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

İlçe, köy ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların dinlenildiğini aktaran Uluçay, rapor haline getirdikleri taleplerin çözümüne yönelik Ankara'daki ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

CHP'lilerin dezenformasyon siyaseti yaptığını savunan Uluçay, şunları kaydetti:

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mütevazı bir hayat yaşıyormuş izlenimi vermek ve özellikle genç kitlelere ulaşmak adına yaşadığı evin mutfağından videolar çekip yayınlamaya başlamıştır. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu, bunların iktidar tarafından organize edildiğini ve devletin kaynaklarının bu gibi faaliyetlere israf edildiğini iddia ettiği video ile gündem belirlediğini düşünürken, CHP Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın hesaplarından paylaşılan bir fotoğraf, söz ve fiillerinin tezatlığını ayyuka çıkarmıştır. Yayınlanan fotoğraf, Kılıçdaroğlu'nun yayınını boğaz manzaralı lüks bir otelin süit odasından yaptığını ortaya çıkarmıştır."

Uluçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar Hulusi Akar, Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar ve Türkiye gündemiyle ilgili konuşma yaptı.

Toplantıya, Uluçay, Özkaya, Yurdunuseven, Zeybek'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.