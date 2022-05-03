AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Taş Medrese'de düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin daha da gelişip büyüyeceğini vurgulayan Eroğlu, "Ülkemiz merkez haline geldi. İnşallah, ihracat üssü olacak. Dünyadaki ekonomik sıkıntı ile Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye yeni bir fırsat doğuyor. Şuanda dünyanın her yerinden talep var. Afyonkarahisar'da bütün organize sanayi bölgeleri doldu. Şimdi biz bunları genişletme çareleri arıyoruz." dedi.

Eroğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde yapılan yerli ve milli çalışmaları anlattı.

Büyük hedefleri olmayan milletlerin tarih sahnesinden silindiğini aktaran Eroğlu, "Biz, büyük bir milletiz ve büyük hedeflerimiz var. 2023, 2053, 2071 ve 2099 hedeflerini bu millet gerçekleştirecektir. Allah'ın izniyle bu milletin bahtı açık. 2053 yılında dünyanın lider ülkesi Türkiye olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Özellikle gençlerimiz bu tarihte şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaktır." diye konuştu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da birer konuşma yaparak, partilerin bayramlarını tebrik etti.

Program, partilerle bayramlaşmayla sona erdi.