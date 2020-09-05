AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katılan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye çeviren bir liderin olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Eğer böyle bir lider olmasa Türkiye'nin bugün Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan pek çok mazlum coğrafyadan hiçbir farkının olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurul Kongresi gerçekleştirildi. Açık bir alanda ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katılan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, eski Türkiye'yi yeni Türkiye'ye çeviren bir liderin olduğunu söyledi. Usta, "Bu ülkeyi geliştiren değiştiren eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye çeviren bir sihir var ortada. Aslında sihir değil bir lider var. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Eğer böyle bir lider olmasa Türkiye'nin bugün Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan pek çok mazlum coğrafyadan hiçbir farkının olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden Türkiye'yi farklı kılan aslında bu kadar cesur bu kadar gönülden milletini seven davasını ve partisini seven fedakarca, canı pahasına koşturan bir liderinin olmasıdır. Bizde bu liderinin arkasında birleşmiş, kenetlenmiş hiç fark etmez ister mahalle başkanı olmuş ister mahalle temsilcisi olsun ister genel başkan olsun hepimiz bu dava için aynı yolda aynı neferleriz. Hiçbir farkımız yok. Hepimiz aynı seviyede çalışmakla yükümlüyüz. Birileri çalışarak başka bir emele ve başka bir çabaya koştururken bizler hedefimiz bir davamız bir liderimiz bir olarak tek hedefe kilitlenmiş durumdayız. O da Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e daha iyisine taşıma hedefimiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatına başladığında çok büyük engellerle karşılaştığını hatırlatan Usta, "Muhtar bile olamaz denildi. Ancak bugün Türkiye'nin sisteminin de değişmesiyle başkanı olmuş ve bu ülkeye değer katan ve dünya mazlumlarının da ümidi olmuş bir lider haline gelmiş. İşte bizdeki başarı ve sihir bu aslında. Cumhurbaşkanımız şunu diyebilir miydi bu ülkeye yollar yaptık, köprüler yaptık, barajlar yaptık, hastaneler yaptık itibarımızı bütün dünya çapında en üst noktaya getirdik. Artık yeter bende biraz külliyede geleni gideni misafir edeyim daha sakin bir ortamda daha rahat bir hayat tarzıyla kendimi rahatça bir yaşantıya çekeyim diyebilir miydi? Diyebilirdi ki ondan önceki Cumhurbaşkanlarının yapmadığı kadar koşturan bir Cumhurbaşkanıydı. Bundan sonra da durmak değil niyeti. Diyor ki: 'Bu yetmez. Bu kadar yaptıklarımız yetmez. Daha fazlasını yapmalıyız. Bazen herkes yorulduk biraz dursak mı dediğinde bile asla durmak yok yola devam' diyen bir liderin partisiyiz" dedi.

Konuşmalarından ardından Usta'ya AK Parti İl Başkanlığı tarafından hediye takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR