AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan "Fuat Avni" hesabına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan "Fuat Avni" hesabına ilişkin açıklama Açıklaması

20.01.2021 12:47
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ihlale teşebbüsten" müebbet hapis cezasına çarptırılan, sosyal medyada "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ihlale teşebbüsten" müebbet hapis cezasına çarptırılan, sosyal medyada "Fuat Avni" hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay hakkındaki ilk başvuruyu kendisinin yaptığını belirtti.

Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada sanıklar Koçyiğit ile Günay'ın, Fuat Avni sosyal medya hesabını kullananlar arasında yakalananlardan olduğunu kaydetti.

Fuat Avni hesabının 2013 ve 2014'te sosyal medyada meşhur olduğunu anımsatan Özkaya, şöyle devam etti:

"FETÖ 17-25 Aralık 2013 sürecinde ve ondan sonra yerel seçimlere gittiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili her gün yalan, iftira, dedikodu montaj kasetlerinden notlar paylaşıyorlar veya FETÖ kamudaki görevleri varsa seyrettikleri gizli bilgileri yayıyorlardı. Ben o zaman şunu tespit etmiştim. Bu bir ortak hesap. Bu ortak hesabın içinde emniyet istihbarattan insanlar, gazeteciler ve değişik meslek erbapları var. FETÖ'nün basın yayın organlarındaki kişiler var. Bunlar bir havuza bilgileri aktarıyorlar o havuzdan da kişiler sırayla yazarak paylaşıyorlar. Tehdit ve şantajlar yapıyorlar. Fuat Avni'de yayınlananların ve ona benzer bir kaç hesap daha vardı."

Bu hesaptaki montajlı ses kayıtlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla kamuoyuna dinletildiğini savunan Özkaya, bu hesapla ilgili adli makamlara ilk başvuruyu yaptığını dile getirerek, "O zaman biz bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Dedik ki bu terör örgütünün üyeleri bir ortak hesabı kullanıyor. Bunların ismi 'Sait Sefa' isminde bir gazeteciydi, FETÖ'cü gazeteci. Diğerleri Emre Uslu, Önder Aytaç, ve daha değişik isimlerde var." diye konuştu.

Özkaya, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bunların hepsi yurt dışına kaçtılar. Ancak yakalanabilenlerden bir kısmı dün müebbet hapis ve değişik hapis cezalarına cezalarını aldılar. Özü terör örgütü devletin bütün kılcal damarlarına kadar yerleşmişti. Yaklaşık 40 yıl süren bir sürecin sonunda bugün Türk yargısı, sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde devletten bu terör örgütünü önemli bir kısmını temizlemiş oldu."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan 'Fuat Avni' hesabına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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