AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu

11.08.2022 12:07
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu.

Yurdunuseven, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyarette ederek istişarelerde bulundu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bölgede seralarda incelemede bulunan Yurdunuseven, oluşan zararla ilgili girişimlerde bulunacağını belirtti.

Yurdunuseven, "İlçemizde meydana gelen sağanak nedeniyle zarar gören seralarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan zarara rağmen üretime devam eden yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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