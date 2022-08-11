Yurdunuseven, "İlçemizde meydana gelen sağanak nedeniyle zarar gören seralarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan zarara rağmen üretime devam eden yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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