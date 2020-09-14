AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya'dan "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin... - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Burada bir Kürt, Türk çatışması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, dün yaşanan olayda işçilerin Van'ın Erçiş ve Çaldıran ilçelerinden olduğunu belirtti.

Özkaya, kavganın ilerlemesi sonucu işçilerin demir çubuklarla saldırması, diğer aileden birinin de silah kullanması nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Özkaya, "Bir kardeşimiz Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Bir diğeri de Sandıklı Devlet hastanesinde tedavi görüyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ve HDP milletvekillerinin ve PKK terör örgütünün yandaşlarının "Kürtlere karşı Dinar'da işçiler katledildi, bunların ailesi Afyonkarahisar'a sokulmuyor" gibi yalan beyanlarını gördüklerini belirten Özkaya, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ökaya, şunları kaydetti:

"Maalesef siyasette, sivil toplumda, sosyal medyada, meslek gruplarında kadrolu yalancı ve provokatörler var. Bunların işi gücü toplumun hassas yerlerine ve sinir uçlarına dokunmak. Afyonkarahisar'da böyle bir husus asla söz konusu değil. Dün gece geç saate kadar Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve emniyet güçleri aile ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde bulundular. Orada sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aileyi görüştürüp aileye taziye iletildi. Burada bir Kürt, Türk çatışması söz konusu değil. Sayın Valimiz bu yalan provakasyon yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklar."