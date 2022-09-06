AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

06.09.2022 15:14
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 21 yıllık AK Parti iktidarında Kırşehir'de çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 21 yıllık AK Parti iktidarında Kırşehir'de çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Eroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile görüştükten sonra konferans salonunda partililerine hitap etti.

Kırşehir'de 21 yıllık AK Parti iktidarında çok sayıda projeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Eroğlu, Kırşehir ile Türkiye'nin son 20 yılda çağ atladığını anlattı.

Eroğlu, "Kırşehir nereden nereye geldi, kaliteli yollar yapıldı bağlantılar ile iller birbirine çok yaklaştı. Kırşehir'e baraj, gölet, sulama tesisleri yaptık. Kırşehir bozkırdı, ağaçlandırma projelerine önem verdik. Köylere gelir getirici orman kurduk ve Kırşehir'de de ceviz badem gibi ürünler diktik. Kırşehir'e 3 bal ormanı oluşturduk. Yeşil alanımızı artırma amacıyla Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nı kazandırdık. Su ile ilgili sorunları çözdük. Kırşehir'de yapılması gereken tüm işleri hükümetimiz yapıyor, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından soruları cevaplandıran Eroğlu, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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