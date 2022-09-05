AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti

05.09.2022 20:00
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ile görüşen Eroğlu, gazetecilere, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılının kutlandığını ifade ederek, "27 Ağustos'ta Afyon düşman işgalinden kurtuldu ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da büyük bir zafer kazandık. 9 Eylül'de düşman denize döküldü. Bunu hatırlatıyoruz." dedi.

Gelecek nesillere vatanın ne zorluklarla kurtarıldığının hatırlatılması amacıyla 2015 yılında Polatlı ve Haymana bölgesine Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı kazandırdıklarını belirten Eroğlu, Polatlı ilçesinin tarımsal üretim bakımından önemine değindi.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi
Kaynak: AA

Milletvekili, Karahisar, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement