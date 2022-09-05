AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ile görüşen Eroğlu, gazetecilere, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılının kutlandığını ifade ederek, "27 Ağustos'ta Afyon düşman işgalinden kurtuldu ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar 'da büyük bir zafer kazandık. 9 Eylül 'de düşman denize döküldü. Bunu hatırlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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