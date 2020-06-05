AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerince, kentteki yatırım ve çalışmalar ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri basın toplantısı düzenledi, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerince, kentteki yatırım ve çalışmalar ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, il başkanlığındaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bakanlıkları döneminde Türkiye ve Afyonkarahisar'da yapılan çalışmaları anlattı.

Kentte, Sağlık Yatırım A.Ş. adında bir şirketin kurulması için çalışmalar yapıldığını dile getiren Eroğlu, ilgili kamu kuruluşlarının gerekli kararları aldığını ve bakanlık onaylarının ardından kısa sürede faaliyete gireceğini aktardı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise dün mecliste tarihi bir günün yaşandığını belirterek, okunan fezlekelerin ardından milletvekilliği düşen 3 isimle ilgili kararı değerlendirdi.

Can Dündar'ın genel yayın yönetmeni olduğu dönemde, Cumhuriyet Gazetesi'nde, "MİT Tırları" ile ilgili FETÖ terör örgütünün Adana ve Hatay'da yapmış olduğu kumpas amaçlı operasyonda ele geçirdiği devlet sırlarının fotoğraflarının ve videolarının yayınlandığını anımsatan Özkaya,"Can Dündar da tutuklandığı dönemde bir kitap yazdı ve kitabında sosyal demokrat bir milletvekilinden bu kaseti ve bilgileri aldığını söyledi. 7 Haziran seçimlerinde de Enis Berberoğlu milletvekili seçildi. Bugünlerde de ciddi manada PKK terör örgütüne yardım eden HDP milletvekillerinin her gün fezlekeleri geliyor. Bir taraftan şehitlerimiz geliyor, bir taraftan da bunların terör örgütlerine silah, cephane taşımaları, yardım ve yataklık ettikleri bilgisi kamuoyunda da ciddi manada bir dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili taleplerin de gelmesine neden oldu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dokunulmazlıklarla ilgili olarak meydan okuduğunu ve "Sizin bakanlarınız, milletvekilleriniz de var. Bu dokunulmazlıkları toptan kaldıralım hodri meydan" dediğini hatırlatan Özkaya, yürütülen istişarelerin ardından muhalefetin de dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir talebi olduğu değerlendirilerek, anayasa değişikliği yapıldığını kaydetti.

Yapılan değişiklikte o güne kadar mecliste, başbakanlıkta, Adalet Bakanlığı'nda ve savcılıklarda olan dosyalara dair milletvekili dokunulmazlığına ilişkin "Anayasanın 83'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uygulanmaz" denildiğini aktaran Özkaya,"Bu kararla birlikte yaklaşık 830 dosya için dokunulmazlıklar kaldırıldı. Enis Berberoğlu'nun da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş bir hapis cezası olduğu ve anayasa değişikliğiyle birlikte hükmünün kesinleşmesi nedeniyle milletvekilliği düşürüldü. Anayasanın 83 ve 84'üncü maddesi meclis iç tüzüğü gereğince kesinleşmiş hapis cezaları meclise geldiğinde genel kurulda okunur. Okunduğu an milletvekilliği düşer. Bu durumda oylama yapılmaz, bir takdir hakkı yoktur. Bir mahkeme kararıdır ve mahkeme kararına da herkesin uyması gerekir. Geçmişte de bunun örnekleri var." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin kararının neden beklenmediği yönünde fikirlerin öne sürülmesinin yanlış olduğunu dile getiren Özkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ceza mahkemelerinin kararları Yargıtay tarafından onandığında ceza kesinleşmiş bir karardır. Siz yeniden yargılama yoluna gittiniz, Anayasa Mahkemesine müracaat ettiniz bunların hiçbiri kararı durdurmaz. Bu nedenle fezleke mecliste okundu, uygulandı ve bitti. Biz suç işlemeye devam edelim, terör örgütlerine yardım ve yataklık edelim ama dokunulmazlığı da koruyalım. Milletvekili dokunulmazlığı milletvekiline suç işlesin diye değil, milletvekili özgür bir şekilde görevini yapsın diye anayasa ile getirilmiş bir hak. Bu hakkı da uygun bir şekilde kullanmak gerekir. AK Parti'nin burada yaptığı, yargı kararlarını anayasa gereğince mecliste okunmasını temin etmektir. CHP'nin bu kadar büyük gürültü koparmasının sebebi ise FETÖ'nün MİT tırlarına yaptığı kumpasın ortaya çıkması ve bu kumpasta da CHP milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla o işleri yapmasından dolayı kumpasın ortaya çıkmasıdır. Kaset ile gelenin yine kaset kumpasıyla, millete kumpas kuranların kumpası ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla da kesinleşti. Sonuçta da milletvekilliği düştü. İşin özü kısaca budur."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hükümetin yaptığı çalışmaları anlattı.

Toplantıya, Eroğlu, Özkaya ve Yurdunuseven'in yanı sıra, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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