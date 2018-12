AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayan, Kente Geldi

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "18 mahallemiz var. Şimdiden görüşmelere başladım. Her bir mahalleye Türkiye'nin bir büyükşehir belediyesini kardeş belediye yapacağım." dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde Ağrı'dan belediye başkan adayı olan Sayan, bugün beraberinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, il ve ilçe yönetimiyle Ağrı'ya geldi.



Eleşkirt ilçe çıkışında karşılanan ve konvoy eşliğinde il merkezine geçen Sayan, otobüsten halkı selamladıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı önüne geçti.



Burada kendisini bekleyenlere seçim otobüsü üzerinde konuşan Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.



Seçim süresince sadece AK Partililerin değil, herkesin kapısını çalacağını belirten Sayan, Ağrı'ya herkesin adayı olarak geldiğini söyledi.



Sayan, "Parti, insan farkı gözetmeksizin herkesin kapısına gidip Ağrı'yı, kendimi anlatmak, sizleri dinlemek benim boynumun borcudur. Bizim başka bir memleketimiz yok. Bugün karda kışta sizi böyle görünce 'İyi ki kimliğimde Ağrı yazıyor, iyi ki sizin evladınızım, iyi ki Ağrı'da doğdum' diyorum." diye konuştu.



"18 mahalleyle 18 büyükşehir belediyesi ilgilenecek"



Bugün Türkiye'nin birçok yerinde bilinen, tanınan bir Ağrılı olduğunu sözlerine ekleyen Sayan, Yolava'nın Muharrem İnce'ye, Erzurum'un Recep Akdağ'a, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'a, Osmaniye'nin Devlet Bahçeli'ye sahip çıktığı gibi Ağrı'nın da kendisine sahip çıkmasını istedi.



Sahip çıkılmasıyla, Ağrı'yı korkmadan Ağrı Dağı gibi dik bir kent çehresine kavuşturacağını anlatan Sayan, şunları ifade etti:



"Buradan size söz veriyorum. Ağrı marka şehir olacak. Ağrı, Hz. Ömer adaletinin uygulandığı bir şehir olacak. Kimse kimseyi ezemeyecek, hakkına hukukuna müdahale edemeyecek, kimse garibanı ezemeyecek. Ben her şeyin hakkından gelirim. Yeter ki siz bana güç verin. 18 mahallemiz var. Şimdiden görüşmelere başladım. Her bir mahalleye Türkiye'nin bir büyükşehir belediyesini kardeş belediye yapacağım. Örneğin Cezaevi Mahallesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye olacak. 18 mahalleyle 18 büyükşehir belediyesi ilgilenecek. Bu mahallelerin caddesini, kültür merkezlerini, gençlik merkezlerini, kadın merkezlerini, yaşlı merkezlerini, kaldırımlarını, peyzaj çalışmalarını yapacaklar. Böylelikle biz Ağrı'yı Türkiye'nin yıldız şehri yapacağız. Ağrı, doğunun parlayan yıldızı olacak."



İstanbul gibi büyük illere giderek çalışmak zorunda kalan Ağrılıları da kente geri getireceğini de aktaran Sayan, bu yönde çalışmalara ağırlık vereceğini söyledi.



"Bizi yok etmek için önce geleneklerimizi yok ettiler"



Kenti marka haline getireceklerini aktaran Sayan, şöyle konuştu:



"Ağrı'nın ticaretine, siyasetine, sokağına, caddesine markayı getireceğiz. Sizden ricam kendi içinizden Ağrı'ya iyi iş yapacak, marka şehir haline getirecek, bize omuz verecek, sizi temsil edebilecek insanları getirin, onları belediye meclis üyeleri yapalım. Ben belediye başkanı seçildiğim günden itibaren sizinle aramızda kimse olmayacak ve belediyedeki makam odasının kapısını ilk gün sökeceğim. Size söz veriyorum kapı olmayacak. Aramızda kimse olmayacak. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin her yerinden buraya yatırım getireceğiz. Büyük fabrikalar açacağız. Ağrı'da on binlerce insanın çalışabileceği bütün iş adamlarını buraya getirmeye çalışacağım."



Antalya ve Mersin'in Türkiye'nin birçok iline sebze ve meyve gönderdiğini hatırlatan Sayan, "Ağrı'dan da Türkiye'nin bütün illerine et gidecek. Ağrı böyle bir tesise sahip olacak. On binlerce insan istihdam edilecek. Ağrı caddelerinden belki 30, 40, 50 tır et yükleyecek, sucuğunu, salamını, kavurmasını bütün Türkiye'ye götürecek." ifadelerini kullandı.



Belediye başkanlığını halkın kendisine vermesi durumunda yakından tanıdığı bakan, iş adamı, büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşerek kenti hak ettiği yere getireceğini vurgulayan Sayan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Mimarisi, adaleti, ticareti, siyasetiyle Ağrı marka bir şehir olacak. Ağrı'da akil insanlardan oluşan, Ağrı'nın derdini bilen büyük aile reislerinden bir grup oluşturup 15 günde bir onlarla toplantılar yapacağım. Sadece partilere göre oy vermeyin. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır. Siz insana oy verin. Bakın buraya bir sene olmadı bir vali geldi. Gördüğünüz mü yiğitlerin, iyi insanların neler yapabileceğini? Eğer siz böyle çalışkan bir valinin yanına, milletvekilinin, il ve ilçe başkanımızın yanına beni de monte ederseniz vallahi sırtınız yere gelmez. Ben size sadece çalışmayı vaat ediyorum, sözünü veriyorum. Ben sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağım."



"Ağrı barış, kardeşlik şehri olacak"



Kentin huzurunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Sayan, seçim sürecinde kendisine gelecek her türlü sıkıntıyı göğüsleyeceğine dikkati çekti.



Sayan, "Ağrı barış, kardeşlik şehri olacak. Kavga etmenin bir anlamı yok. Ağrı'nın huzuru, geleceği için bana küfür etseler ben kabul ediyor, baş göz üstüne diyorum. Öyle bir çalışma yapacağım. Siz merak etmeyin, sizin huzurunuz, birliğiniz bizim için önemlidir." diye konuştu.



İŞKUR bünyesinde çalışacak personelin kura ile alınacağını, kimseye torpil yapılamayacağını belirten Sayan, belediyenin halkın belediyesi olacağını söyledi.



Son olarak Vali Süleyman Elban'ın başlattığı Kodla Ağrı Projesine değinen Sayan, 15 bin öğrencinin yazılım, kodlama ve robotik eğitimi aldığını belirterek, 5 yıl sonra Türkiye'nin sayılı şirketlerinde bilgisayar başında bir Ağrılı görebileceklerini ifade etti.

