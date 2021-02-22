AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika

AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı

22.02.2021 15:17

- AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı AK Parti Ağrı İl Başkan Adayı Halil Özyolcu, Eleşkirt'te büyük bir coşku ile karşılandı.

- AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı

AĞRI - AK Parti Ağrı İl Başkan Adayı Halil Özyolcu, Eleşkirt'te büyük bir coşku ile karşılandı.

AK Parti 7. Olağan Kongresi için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Ankara'dan Eleşkirt ilçesine gelen AK Parti Ağrı İl Başkan Adayı Halil Özyolcu, ilçe girişinde büyük bir coşku ve çiçekler eşliğinde karşılandıktan sonra kurban kesildi. Karşılamanın ardından Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

"Bayrağı devraldığımız yerden daha yüksek yerlere taşımak için mücadele edeceğiz"

Düzenlenen programda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu'nun il başkanı olarak seçilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ve bundan sonraki süreçte Ağrı'daki sorunların çözümü için ele ele vererek mücadele edeceklerini söyleyerek, "Geldiğim günden beri size bir sözüm vardı. Ağrı için güzel şey neyse, ne gerekiyorsa onu yapmak için mücadele edeceğim ve onu yapmak için bütün kapıları aşındıracağım. Gün geldi, nöbet değişikliği oldu. Abbas başkanım gidiyor başka bir göreve, başka bir yere. Belki de bizimle birlikte daha güzel işler yapacak. Yerine yeni bir il başkanı atamamız gerekiyordu. Bunun için bütün kıskançlıklardan kendimi arındırarak, bütün siyasi hesapları bir tarafa iterek Ağrı için nasıl verimli olabilirim derdine düştüm ve gittim Ankara'ya. Halil beye dedim ki gelin birlikte kol kola verelim bu işi başaralım, Ağrı'yı bir sınıf daha yukarıya götürelim. Allah'a çok şükür bunu başardık. Bugün bu gururla buradayım ve çok mutluyum. El ele vereceğiz, fitne ve fesada müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bayrağı devraldığımız yerden daha yüksek yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. AK Parti bayrağını daha yukarıya taşıyacağız ve bölgedeki geri kalmışlığı ortadan kaldıracağız. Bu bölgede terörü bitireceğiz. Biz Kürdüz ve kimse bizi kürtlükle terbiye etmeye kalkmasın. Biz bazı şeyleri kafaya taktık. Biz kendi bölgemizde bir çok şeyi ortadan kaldıracağız. Zulümü ve zalimliği, uyuşturucuyu ortadan kaldıracağız ve o evlatlarımıza bataklıktan kurtaracağız. Tefeciliği ortadan kaldıracağız. Milletimizin baş belası, milletimizi soyan sömüren ve yok eden her şeyi ortadan kaldıracağız. Cesur olacağız ve onlara karşı korkmayacağız ve terörü sileceğiz, bölgeyi kalkındıracağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin birçok kademesinde görev yapan Halil Özyolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak görevlendirildiğini söyleyerek, bundan sonraki süreçte özveriyle çalışarak Ağrı'nın iyi yerlere gelmesi adına mücadele edeceklerini söyledi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı

Halil Özyolcu, AK Parti, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika

NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı         
21:02
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei