AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

03.10.2022 16:40
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Diyadin ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Diyadin ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özyolcu, ilçedeki gazetecilerle programında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri boyunca kentte her alanda çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

İl genelinde çok sayıda projenin hayata geçmeye devam ettiğini belirten Özyolcu, şöyle konuştu:

"AK Parti geçmişten bu yana 85 milyon vatandaşımızın büyük bir kısmından destek aldığı için iktidardadır. 2023'te de benim gördüğüm milletin büyük desteğinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağıdır. Millet her şeyi görüyor. Vatandaş en iyi siyasetçiden de daha akıllıca meseleleri değerlendiriyor. Yaklaşım tarzı siyasetçiden daha sağlıklıdır. Ülkenin ve çocuklarının geleceğini hepimizden daha çok korumak ve kollamak ister. Vatandaşlarımızın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını düşünüyorum. Bu konuda hiç tereddüt etmiyorum."

Program, Özyolcu'nun basın mensuplarının sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Halil Özyolcu, AK Parti, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement