AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı Merkez İlçe Başkanı Nuri Yıldız, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuklarına eğitimde yapılan çalışma ve yürütülen projeleri anlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Eğitimin önemine vurgu yapan AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Yıldız, konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. - AĞRI