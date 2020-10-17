AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığına Nuri Yıldız seçildi - Son Dakika

AK Parti Ağrı Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde tek aday olarak gösterilen Nuri Yıldız başkan seçildi.
15 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Temayül yoklamasının ardından gidilen seçimde Nuri Yıldız, başkanlığa seçildi.
Kongreye, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, eski Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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