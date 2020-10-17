AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığına Nuri Yıldız seçildi - Son Dakika

15 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde tek aday olarak gösterilen Nuri Yıldız başkan seçildi.

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi