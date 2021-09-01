AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kente 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yapımına bu yıl aralık ayında başlanacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin faaliyete girdiğini ve 50 yataklı fizik tedavi hastanesi, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 30 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi ile 6 hekimli aile sağlığı merkezi inşaatlarının son aşamada olduğunu belirtti.

İbrahim çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi binasının temelinin de bu ay içerisinde atılacağını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Taşlıçay Devlet Hastanesi ve Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı ziyaret ettik. Sayın Bakanımızdan, proje çalışmaları son aşamada olan 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizin devam eden sürecini değerlendirdik. Ekim ayında ihale süreci başlayacak, aralık ayında da ilk kazmayı vuracağız. Sayın Bakanımıza ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaretimizde ayrıca ilimizin sağlık sorunları ile doktor ve sağlık personeli ihtiyaçlarını ileterek, çözüm noktasında istişarelerde bulunduk. Biz hizmet edeceğiz. Ağrı'nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek."