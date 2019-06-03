Son Dakika Haberleri: AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'nden bayram mesajı
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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'nden bayram mesajı

1 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ramazan ayının bereketi ve manevi ikliminden bahsederek, Ramazan Bayramının İslam aleminde huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'nden bayram mesajı, System.String[]
AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ramazan ayının bereketi ve manevi ikliminden bahsederek, Ramazan Bayramının İslam aleminde huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Çelebi, Ramazan Bayramı münasebeti ile yayınladığı mesajında,"Ramazan ayı boyunca, oruç ile derin bir manevi iklimi, huzur iklimini, kardeşlik iklimini teneffüs etmemizin ardından, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayında, oruç başta olmak üzere, yapılan tüm ibadetlerin; tüm hayırların, iyiliklerin; verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını; İslam dünyasında yaşanan zulümlerin bir an önce son bulmasını; huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile İslam aleminin ve Ağrılı Hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını kutlar; Bayramın tüm gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa huzur ve selamet getirmesini; bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, Cenab-ı Haktan niyaz ederim" dedi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Ekrem Çelebi, AK Parti, Ağrı, Güncel
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