AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Çelebi, hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin desteğiyle kentte çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Bu sene yapılması planlanan 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini 2021 yılı yatırım programına dahil ettiklerini ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizde kurulan tıp fakültemizin binası olmadığı için bu durumu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu durum hakkında gerekli talimatları verdi. Böylece tıp fakültemiz de 2021 yatırım programına dahil edildi. İnşallah en kısa sürede de binalarımızı ve altyapımızı tamamlayacağız. 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz 2021 yatırım programına girdi. Bu yıl içerisinde temeli atacağız."

Sağlık Bakanlığından talep ettikleri 15 ambulansın Ağrı'ya tahsis edildiğini vurgulayan Çelebi, son 6 ayda 112'si uzman olmak üzere toplam 244 doktor ataması yapıldığını anlattı.

2021 yılı için yapımı teklif edilen toplam 17 projenin olduğunu aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"23 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylan 10 yataklı yanık ünitesi en kısa sürede hizmete girecek. Ayrıca yoğun bakım yatak sayılarımızı 16'dan 74'e çıkardık. 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanemizin havaalanı kavşağı karşısında yapımı devam etmektedir. Ağrı Merkez Fırat Mahallesi'nde Sağlıklı Yaşam Merkezi, 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımını tamamlayarak hizmete açtık. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına başladık ve bu yıl tamamlanacak."

Programa, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, Başhekim Op. Dr. Cengiz Kazdal ve sağlık çalışanları katıldı.