AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, vatandaşlarla iftar açtı
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kızılay Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla iftarını açtı.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:15 Kaynak: İHA
, Kızılay
Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla iftarını açtı.
Nadiriye Taziye Evi'nde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Latif Birgül, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi vatandaşlarla yemek sırasına giren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vatandaşlarla orucunu açtı. Buradan taksi durağı ve esnafı ziyaret eden Çelebi, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi. Daha sonra kıraathanede Vatansever Gençlik Teşkilatı üyeleri ile bir araya gelen Çelebi, burada çay içip sohbet etti. Vatansever Gençlik Teşkilatı Başkanı Ahmet Demirkol
, ziyaretten dolayı Çelebi'ye teşekkür etti. - AĞRI
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