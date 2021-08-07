AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi

Çelebi, Patnos ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapımı devam eden doğal gaz ana boru hattı çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz ana boru hattı çalışmalarının kasım ayında tamamlanacağını söyledi.

"GELECEK YIL HALKIMIZA SUNACAĞIZ"

Patnosluların doğal gaz müjdesini uzun yıllardır beklediğini ifade eden Çelebi, "Sürecini takip ettiğimiz doğal gazın ilçemize getirilmesi konusunda son aşamaya geldik. AKSA Doğal Gaz Dağıtım Şirketince yapılacak doğal gaz altyapı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak ve gelecek yıl ilkbaharda doğal gaz arzını ilçe halkımıza sunacağız. İnşallah doğal gaz konforunu ilçemize böylece kazandırmış olacağız. Bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışma ve projelerde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilçemizin doğal gaza kavuşmasında desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.