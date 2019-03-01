AK Parti Ağrı Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

Ağrı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle AK Parti Ağrı İl Başkanlığınca açılan seçim irtibat bürosu hizmete girdi.

Ağrı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle AK Parti Ağrı İl Başkanlığınca açılan seçim irtibat bürosu hizmete girdi.



Eski Van Caddesi'nde açılan AK Parti Ağrı seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrı'ya verdiği değeri anlattı.



31 Mart seçimlerinin Ağrı'daki önemine değinen Çelebi, Erdoğan'ın ilde aday gösterdiği AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ı 31 Mart'ta belediye başkanlığı koltuğuna oturtacaklarına inandığını söyledi.



Açılışta söz alan Savcı Sayan ise 2 aydan beri aralıksız şekilde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Ağrı'nın geri kalmışlığını herkesin kendisine sorması gerektiğini belirten Sayan, Ağrı'yı yeniden inşa edeceklerini vurguladı.



"Evladınız olarak gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek Ankara'daki dostlarımızın, gerekse AK Parti'mizin desteğiyle Ağrı'yı yeninden inşa edeceğiz." diyen Sayan şöyle konuştu:



"Kentte 18 güzel mahalle inşa edeceğiz. Mahallelerimiz Türkiye'nin en güzel mahalleleri olacak. Ben gençlerimize aş, iş vaat ediyorum. Gençliğimizi, ilimizi yok ettiler. Etrafınıza bakın gençlerimizin üzerinde büyük proje var, uyuşturucuya alıştırıyorlar, kahvehanelere oturtuyorlar. Gençlerimize iş imkanı bugüne kadar eksik kaldı, bu sıkıntıların hepsini bertaraf edeceğiz."



AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın da Sayan'ın Ağrı'nın evladı olduğu ve sahip çıkılması gerektiğini belirtti.



Sayan'ın Ağrı için büyük şans olduğunu dile getiren Aydın, "Savcı Sayan Ağrılı olması hasebiyle onurumuzdur, gururumuzdur. Biz öz be öz evladımızı, gururumuzu, onurumuzu başkalarına çiğnetmeyeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim irtibat bürosu açıldı.

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