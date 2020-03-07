AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi

6 saat önce

AK Parti Bitlis'in Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan güven tazeledi.

AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Bitlis'in Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan güven tazeledi.


Ahlat Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Oğuz Atılgan'ın tek aday olduğu kongre sona erdi. Tek liste ile gidilen seçimde 350 delegenin tamamının oyunu alan AK Parti Ahlat İlçe Başkanı 3. defa ilçe başkanlığına seçildi. Seçime tek aday olarak katılarak, yapılan oylama sonucu yeniden başkan seçilen Oğuz Atılgan, AK Parti 7. Olağan Kongresine katılan herkese teşekkür etti. Atılgan, "İnşallah ustalık dönemimizde ilçemize, ilimize ve ülkemize daha iyi hizmetler sunmak için tüm kadrolarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte yanımızda olan bütün halkımıza ve yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılan, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belde Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Ahlat ilçe Başkanı Tahsin Gülsar ve çok sayıda partili yeniden güven tazeleyerek 3. Dönem ilçe başkanlığına seçilen AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan'ı tebrik etti. - BİTLİS

AK Parti, Bitlis, Ahlat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü
Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]