Son Dakika Haberleri: AK Parti ailesinden bayramlaşma
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AK Parti ailesinden bayramlaşma

48 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı bayramda bir araya geldi.

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AK Parti Bilecik İl Teşkilatı bayramda bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında bir araya gelen teşkilat, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Burada açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "İl başkanlığımızla, teşkilatlarımızla bayramlaştık. Birlik ve beraberliğimizin pekişeceği mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum herkese" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Bilecik, AK Parti, Yaşam
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