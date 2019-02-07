Son Dakika Haberleri: AK Parti Akçadağ Başkanlığına Hüseyin Çapar Atandı

AK Parti Akçadağ Başkanlığına Hüseyin Çapar Atandı

1 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Akçadağ ilçe başkanlığına Hüseyin Çapar atandı.

AK Parti Akçadağ Başkanlığına Hüseyin Çapar Atandı, System.String[]
AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Akçadağ ilçe başkanlığına Hüseyin Çapar atandı.

İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Çapar mazbatasını Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den aldı.

Başkan Çapar, "Hakkın takdiri, AK Parti Genel Merkezimizin ve il başkanlığımızın tasarrufu ile bu şerefli ve kutsal göreve layık görüldüğüm için Rabbime sonsuz şükürler olsun. AK Parti bir kadro hareketidir. Bu kadroda benlik yoktur. Biz vardır. Hep birlikte bu görevi samimiyet, gayret ve tevazuyu elden bırakmadan layıkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlimize ve ilçemize hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:37 Kaynak: İHA

Merkez, Erkan Kandemir, Akçadağ, Hüseyin Çapar, Güncel
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