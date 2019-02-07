AK Parti Akçadağ Başkanlığına Hüseyin Çapar Atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Akçadağ ilçe başkanlığına Hüseyin Çapar atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Akçadağ ilçe başkanlığına Hüseyin Çapar atandı.



İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Çapar mazbatasını Genel Merkez Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den aldı.



Başkan Çapar, "Hakkın takdiri, AK Parti Genel Merkezimizin ve il başkanlığımızın tasarrufu ile bu şerefli ve kutsal göreve layık görüldüğüm için Rabbime sonsuz şükürler olsun. AK Parti bir kadro hareketidir. Bu kadroda benlik yoktur. Biz vardır. Hep birlikte bu görevi samimiyet, gayret ve tevazuyu elden bırakmadan layıkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlimize ve ilçemize hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Merkez Bankası Rezervleri, Son 25 Ayın En Yüksek Haftalık Artışını Yaşadı

İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti

İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti